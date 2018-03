Le rubano la borsetta e lei rintraccia il ladro su Facebook

UDINE – Il ladro, qualche sera fa, l’aveva seguita probabilmente vedendola uscire dalla Sala Bingo, rubandole la borsetta dopo averle infranto il finestrino dell’auto. La donna, però, aveva tentato di fermarlo, prima venendo strattonata, poi mettendosi all’inseguimento dell’auto sulla quale era salito, dove ad attenderlo c’era un complice. Nell’oscurità, però, aveva perso presto le sue tracce. Ma questo non l’aveva fatta demordere e così la sua ricerca è continuata sul web.

E così a pochi giorni di distanza, la donna derubata in via Sebastiano, a Basaldella, è riuscita a trovare su Facebook il presunto assalitore. Si tratta di un trentenne nomade residente in città, denunciato dai carabinieri della Compagnia di Udine per l’ipotesi di reato di furto aggravato. L’auto descritta dalla donna è stata rinvenuta nel luogo in cui il trentenne, mentre ancora nessuna traccia della borsetta contenente denaro e oggetti preziosi.