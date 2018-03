Un'impresa friulana firma l'esordio della Santa Sede alla Biennale di Architettura

AIELLO DEL FRIULI – Per la prima volta la Santa Sede entra nello spazio della Biennale di Architettura di Venezia (26 maggio – 25 novembre 2018). E lo fa approdando all’Isola di San Giorgio con una sequenza di cappelle, dal forte valore simbolico, che segnano un nuovo incontro tra arte e fede. Vatican Chapels, il progetto curato dal professor Francesco Dal Co per la Santa Sede, comprende 10 cappelle, altrettante 'tappe' di riflessione per chi visiterà il padiglione nell’Isola di San Giorgio. L’ideazione delle cappelle è stata affidata ad architetti internazionali, ciascuno per un’opera specifica. Simeon è, con onore, tra dei costruttori che prendono parte al progetto: è impegnato infatti nella realizzazione della cappella concepita da Javier Corvalán, architetto del Paraguay che, tra i diversi incarichi, ricopre anche quello di Visiting Professor allo Iuav di Venezia.

LE CARATTERISTICHE DELLA CAPPELLA - La cappella, chiamata 'Legno e Sole', è un semi-cilindro a doppio involucro in legno multistrato, sospeso e autoportato da 3 supporti in acciaio: uno spazio raccolto e inclusivo allo stesso tempo, in totale sintonia con l’ambiente – il boschetto – dove sarà inserito. Una richiesta che trova risposta nelle capacità di Simeon. L’azienda è specializzata in strutture combinano l’utilizzo tradizionale di acciaio, alluminio e vetro, a soluzioni innovative che incorporano legno e materiali compositi, focalizzati sulla sostenibilità ambientale. Simeon opera nel panorama internazionale e sviluppa il proprio volume di affari prevalentemente in Europa, Nord-Africa e Nord-America. Vanta un team di 130 persone impegnate quotidianamente, nel profondo rispetto dei propri 'valori', nello sviluppo di attività progettuali, produttive, commerciali. Ha tre sedi produttive situate in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia.