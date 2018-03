Decora il tuo uovo con gli allievi pasticceri dello Stringher!

MARTIGNACCO - Da sabato 24 marzo a sabato 31 marzo, grazie al contributo degli allievi pasticceri dell’Istituito Alberghiero 'B. Stringher', in uno spazio appositamente allestito per la Pasqua al primo piano del centro commerciale Città Fiera, si potranno ricevere tutti i consigli e le dimostrazioni per personalizzare la decorazione dell’uovo di cioccolato con la pasta di zucchero e inserire la sorpresa al suo interno.



L'EVENTO - Per poter ricevere in omaggio l’uovo di Pasqua personalizzabile, basterà presentare uno scontrino emesso dal 24 al 31 marzo da uno dei 250 negozi di Città Fiera del valore di almeno 30 euro contenente la sorpresa da regalare. Il giorno di Pasquetta i festeggiamenti si concluderanno con la distribuzione di cioccolato per tutti con l’apertura delle uova giganti.

Ulteriori informazioni su cittafiera.it.