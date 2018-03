Ciclista urtato da un’auto in via Gino Pieri

UDINE – Un ciclista è stato urtato da un’auto in via Gino Pieri, a Udine, ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118. Il fatto è accaduto mercoledì mattina verso le 8.30 in direzione di via Martignacco, in prossimità della rotonda sotto il cavalcavia.

Il ciclista, sulla cinquantina, è finito sull’asfalto, riportando diversi traumi. E’ stato allertato il 112 con l’intervento della Polizia di Stato e di un’ambulanza, inviata sul posto dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, che ha provveduto al trasporto in ospedale dell’uomo in codice giallo.