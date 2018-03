Il Salotto Musicale Fvg si fa in due

UDINE - Con l’arrivo della primavera, il Salotto Musicale del Fvg questo mese fiorisce in due appuntamenti.

IL 24 MARZO - Sabato 24, alle 21, in Villa Aurora (via Diaz 47 a Fagagna) è in programma la serata di musica insolita «Autunno in via del Fico»: inaspettato autunno in primavera. Una fantasia d'ascolto tra le opere del grande pianista e compositore Giancarlo Cardini, che sarà presente in sala. Assieme all’occasione di conoscere di persona Cardini e conversare assieme a lui nel relax del Salotto ci sarà una sorpresa musicale unica, un ascolto in dedica esclusiva per il compositore e i partecipanti; al pianoforte Agnese Toniutti. La serata sarà accompagnata da un’opera d’arte selezionata dell'artista e restauratrice Caterina Vallini. La produzione musicale di Cardini è ampia e si concentra tanto sulla musica sinfonica e cameristica quanto su quella contemporanea e d'avanguardia (tra cui anche opere audio-visuali e il micro-teatro acustico). Al cuore della sua ricerca, c’è un continuo tendere alla bellezza estetica nelle sonorità, con un forte accento anche sull’aspetto scenico, spesso protagonista nelle sue opere. Per partecipare al Salotto musicale del Fvg, come sempre è necessario prenotarsi e lo si può fare con facilità in uno di questi modi: via modulo on-line su salottomusicale (pulsante "Prenota"), oppure scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o chiamando il 348.8027207 (Laura). Cardini sarà protagonista anche di un altro appuntamento friulano.

IL 23 MARZO - Il giorno prima del Salotto, venerdì 23 alle 19, alla libreria Martincigh di via Gemona 40 a Udine, si potrà incontrare il compositore all’evento a ingresso libero dal titolo "Conversazione, Novecento e MusiCA: CArdini, CArradori, CAntarutti». Qui Cardini interverrà, in un dialogo a tre voci su poesia, suoni e arte, assieme a Paolo Carradori, autore del libro Giancarlo Cardini: la musica, il novecento, nonché fondatore, con musicisti e operatori del settore, di «Greedo Music Project», e critico musicale pergiornaledellamusica.it e alfabeta2.it. Paolo Cantarutti di Radio One Furlane modererà l’incontro. L'evento è organizzato dal Salotto Musicale del Fvg in collaborazione con libreria Martincigh e Radio Onde Furlane.