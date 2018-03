The Color Run torna a Lignano!

LIGNANO - È stata presentata la nuova edizione di The Color Run powered by Skittles, la nuova edizione della fun race organizzata per il sesto anno in Italia da RCS Sport – RCS Active Team. Saranno quattro gli appuntamenti del calendario 2018 per tutti gli appassionati della '5km più allegra del Pianeta': si parte il 9 giugno da Genova, fra le città veterane della manifestazione (e dove l’Organizzazione ritorna dopo due anni nella splendida area del Porto Antico), seguiranno le due tappe in riva al mare in versione sunset, il 14 luglio a Riccione e il 28 a Lignano Sabbiadoro che nel 2017 ha registrato oltre 17mila partecipanti, e chiusura il 15 settembre a Milano.

Il gran finale si svolgerà per il secondo anno consecutivo al Parco Experience che ha visto correre nell’ultima edizione più di 12mila color runner. Novità interessante è certamente il coinvolgimento di RDS 100% Grandi Successi, la Radio Partner della manifestazione che, proprio nell’Auditorium della sua nuova sede milanese, ha ospitato l’evento di presentazione del tour 2018 attraverso il coinvolgimento di Claudio Guerrini, loro speaker ufficiale. Proprio il loro talent ha raccontato le primissime curiosità del format, coinvolto Massimiliano Montefusco - General Manager della radio - e intrattenuto i vari Ospiti. «RDS 100% Grandi Successi da sempre si lega ai grandi eventi e, The Color Run ne è un perfetto esempio.», così ha spiegato proprio Montefusco, «Scandiremo il ritmo del Tour, attraverso animazione, divertimento e tanta buona musica, offerti a tutti i color runner. La nostra emittente radiofonica è anche una piattaforma crossmediale che strizza l’occhio ai Millennials, target prevalente dei partecipanti a questa fun race».

A introdurre le novità il Direttore Generale di RCS Sport Paolo Bellino il quale ha dichiarato: «Dopo sei anni dalla prima edizione, The Color Run conserva il suo fascino di sempre, legato alla sua capacità di far sognare, divertire e attirare sempre nuovi partecipanti. I numeri e i risultati registrati in tutte le edizioni dimostrano ancora oggi la forza e quanto sia appealing questa fun race, tra i principali eventi da noi organizzati. Un ringraziamento speciale va a tutte le Istituzioni che ci supportano e a tutti i Partner che permetteranno di realizzare ogni tappa nel migliore dei modi». Anche nell’ultimo anno infatti The Color Run ha riscosso un grande successo coinvolgendo oltre 53.000 iscritti nelle 6 tappe disputate, con una interessante partecipazione di pubblico femminile visto che le donne hanno raggiunto una quota del 64% e con un target molto giovane visto che il 63% era compreso fra i 14 e i 34 anni. Dati certificati anche dal grande successo social, con la pagina Facebook che ha raggiunto i 185.000 fans, 15.000.000 di impression e una reach media giornaliera di 60.000 utenti. In 5 anni The Color Run ha colorato 17 città, visto correre 364.150 persone e ricevuto, nel 2015, il premio come Best International The Color Run.

Durante la serata è stato svelato il tema Hero, il nuovo mood creativo che accompagnerà i partecipanti di questa nuova edizione e già lanciato negli Stati Uniti da Travis Snyder, l’ideatore di The Color Run. Un tema ispirato agli eroei del quotidiano e che si presta a varie interpretazioni – così spiega Andrea Trabuio, responsabile Mass Events di RCS Sport – che nel corso della serata ha anche descritto tutti i dettagli e le caratteristiche principali di un format evento di così grande successo.

Altro ingresso importante di questa nuova edizione è quello di Mars Italia - la consociata italiana della multinazionale statunitense Mars Incorporated - che sceglie The Color Run per lanciare Skittles®, il coloratissimo brand di caramelle alla frutta, in qualità di Presenting Sponsor. «The Color Run è una manifestazione unica, che racchiude in sé i valori della condivisione e del divertimento che coinvolge tutti per la sua carica di energia positiva.» - ha commentato Paolo Rigamonti, General Manager e Amministratore Delegato di Mars Italia – «Ci ha colpito subito questa sorta di «affinità elettiva» con i valori e le caratteristiche di Skittles® che è sinonimo di voglia di mettersi in gioco in maniera sempre originale e mai banale, di uscire dall’ordinario e di distinguersi attraverso emozioni positive ed energia pura». Presenti all’evento in qualità di Partner istituzionali anche Alessandro Marosa - Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Lignano Sabbiadoro - e Riccardo Capo - direttore Operations Arexpo – che hanno trasferito dettagli aggiuntivi in merito alle rispettive località ospitanti il tour 2018.