Porte aperte all’Anffas Udine per la XI giornata della disabilità intellettiva e relazionale

UDINE - Il 28 marzo 2018 l’Anffas Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale – compie esattamente 60 anni. In occasione di questo importante ‘compleanno’ si terrà anche l’Anffas Open Day, la giornata nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale, che si svolge con successo da 11 anni. L’obiettivo è sempre quello di accogliere nelle sedi locali dell’Anffas sparse in tutta Italia quante più persone possibili in una giornata all’insegna dell’inclusione sociale che vede organizzare eventi, laboratori aperti, concerti, manifestazioni con il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità, dei soci, degli operatori, dei volontari e di quanti operano con e per l’associazione.

L’ANFFAS UDINE NON È DA MENO: mercoledì 28 marzo aprirà le porte della sua sede di via Diaz dalle 15 alle 18. Durante il pomeriggio, che inizierà con la presentazione dell’associazione e delle sue attività, saranno presentati anche i lavori realizzati dal tavolo permanente sull’accessibilità. Alle 16.30 sarà la volta della benedizione, da parte di Don Pierluigi Di Piazza, della nuova stanza che l’Anffas Udine potrà utilizzare per le proprie attività. La giornata si concluderà alle 17 con il brindisi in diretta Facebook con tutte le Anffas d’Italia proprio per festeggiare i 60 anni di vita dell’associazione nazionale e un piccolo rinfresco.

Anffas Onlus Udine: via A. Diaz 60 - 33100 Udine | 0432 299180 | 0432 509152 | anffasudine@libero.it