Kundalini yoga ‘risvegliando l’energia Shakti’, al Flor de Vida

UDINE - Kundalini Shakti è il potere spirituale divino all'interno di ogni essere umano. Conosciuta con molti nomi in molte terre, questa sacra presenza interiore è l'interno divino, la luce sacra e l'amore che illumina ciascuno di noi e ci guida all'unione con l'Uno. Kundalini Shakti è il direttore spirituale personale di ciascuno, che si sforza di guidarci verso una consapevolezza costante della Sorgente.

L’APPUNTAMENTO - L’incontro in programma domenica 25 marzo, dalle 10, avrà la durata di due ore e mezza circa e si svolgerà al Flor de Vida asdc di Udine, in via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4, a Paparotti. «Lavoreremo sulla nostra energia creativa, la nostra energia vitale, il nostro potere interiore attraverso tecniche di respirazione combinate a movimenti dinamici, meditazioni cantate e molto altro - spiega Alizia Murador, che condurrà l’appuntamento -. Il Kundalini yoga - continua - è una disciplina pratica e ogni descrizione non può sostituire l'esperienza. Si consiglia quindi di venire di persona e fare una vostra esperienza».

ABBIGLIAMENTO - I posti sono limitati quindi è necessario prenotare con anticipo, tramite messaggio privato o mail contattando direttamente l'insegnante. Una volta data la conferma, è gradito l’impegno nel mantenere la parola data, per non togliere la possibilità ad altre persone di partecipare.

E’ consigliato un abbigliamento comodo con abiti bianchi o di colore chiaro. Per chi lo desidera (e ne possiede uno) è possibile portare il proprio cuscino da meditazione, una coperta per la parte dedicata al rilassamento e una bottiglia d'acqua.

Per maggiori informazioni: Alizia Murador | 3337992738 | alizia.murador@gmail.com | Facebook |