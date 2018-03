Future Forum giovedì e venerdì ad Aquileia

AQUILEIA - Al via la terza settimana di programma del Forum, che dopo la masterclass di illustrazione con il maestro Frank Espinosa a Palmanova, si sposta ora ad Aquileia, dove gli appuntamenti sono due, giovedì 22 e venerdì 23 marzo, entrambi nella sala consiliare del Municipio.

Il giovedì alle 18 si parla di un tema cruciale per lo sviluppo delle città storiche e d’arte, ossia come progettare al meglio nuova architettura e garantire lo sviluppo delle città al contempo rispettando e valorizzando preziose vestigia archeologiche. Ne discuteranno l’architetto Pietro Valle, Ugo Carughi di Docomomo Italia, Luca Carbulotto, direttore del Polo museale Fvg e l’assessore alle infrastrutture Mariagrazia Santoro. L’incontro darà diritto a 2 crediti formativi per gli architetti partecipanti. Il venerdì 23, sempre alle 17, si parlerà di patrimonio culturale, tra passato, presente e futuro, con esperienze a confronto: quelle di Luca Zan (Università di Bologna), Luigi Maria Sicca (Università di Napoli), Cristiano Tiussi (direttore Fondazione Aquileia), l’assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti e Antonio Giusa, ERPAC- Ente Regionale Patrimonio Culturale.

Per prenotare gli appuntamenti del Forum, friulifutureforum@ud.camcom.it o chiamando lo 0432.273537. Il programma completo, i video e i reportage della manifestazione sono sempre disponibili e aggiornati su http://www.friulifutureforum.com.