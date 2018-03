Camion finisce ruote all'aria e perde parte del carico

MAJANO - Un camion si è ribaltato su un fianco finendo in un canale accanto alla strada regionale 463. E' successo mercoledì pomeriggio a Majano, all'altezza della borgata di Tiveriacco, in località Ponte Ledra. L'autista, un trevigiano di 63 anni, non è rimasto ferito ed è riuscito a uscire in maniera autonoma dalla cabina del suo mezzo.

Gravi, invece, le conseguenze per il mezzo pesante, che ha anche perso parte del carico, rottami di ferro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, gli agenti della Polizia locale di Majano e i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Non è la prima volta che in quel punto della strada regionale si verificano incidenti che vedono coinvolti mezzi pesanti.