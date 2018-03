Gli eventi in programma giovedì 22 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Tileggounastoria

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla sezione Ragazzi della ‘Joppi’ a cura dei lettori volontari del Club Tileggounastoria. Domani, giovedì 22 marzo, alle 17 nella biblioteca di quartiere ‘Laipacco-San Gottardo’ in Viale Forze Armate i piccoli lettori dai 4 ai 6 anni saranno allietati da tante storie a tema primaverile.

Lupo Nero, Lupo Bianco

Giovedì 22 marzo al Visionario – l’ingresso è gratuito dalle 19.30 - sarà presentato il documentario ‘Lupo Nero, Lupo Bianco’. Maggiori info, qui.

‘1 A 1 – Stereotipi di genere’

Calendidonna 2018, il ricco cartellone di eventi organizzati dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione dell'8 marzo. Diversi, infatti, gli appuntamenti in calendario per il 22 marzo. Si parte alle 18 in Sala Ajace (piazza Libertà) dove è prevista la conferenza dibattito ‘1 A 1 – Stereotipi di genere’. Un incontro, a cura di Aspic Fvg, in cui verranno presentati i lavori realizzati nel precedente appuntamento realizzato in collaborazione con il fotografato Alessandro Ruzzier.

‘Miss Uragano. La donna che fece l'Italia’

Calendidonna prosegue alle 18.30 al Caffè dei Libri in via Poscolle 65, poi, l'associazione dei toscani in Friuli Venezia Giulia organizza la presentazione del libro di Paolo Ciampi, edito da Romano editore nel 2010, ‘Miss Uragano. La donna che fece l'Italia’, un approfondimento sulla figura di Jessie Jane Meriton White, ‘una gran donna a cui – scriveva di lei Giosuè Carducci – , lo scrivo senza enfasi, noi italiani dobbiamo molto’.

Blanc

Il nuovo lavoro del Teatro Incerto, Blanc. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi si sono lasciati ispirare da Art, pièce di successo di Yasmina Reza, per raccontare un tema universale come quello dell’amicizia. Lo spettacolo – prodotto dal CSS Udine – sarà ospite del circuito Ert giovedì 22 marzo al Teatro Sociale di Gemona, alle 21. Info: www.ertfvg.it.

Malalai Joya intervistata da Monica Serafini

Gran finale per Calendidonna, alle 20.45 al Teatro Palamostre (piazzale Diacono), infine, per l'incontro con l'attivista e scrittrice afghana Malalai Joya, intervistata da Monica Serafini. La serata, organizzata da vicino/lontano all'interno del festival pordenonese ‘Dedica’, sarà l'occasione per ascoltare la lotta di Joya ‘contro i signori della guerra e l'oppressione delle donne afghane’.

Concerto di Primavera

La Mitteleuropa Orchestra porterà il Concerto di Primavera, giovedì 22 marzo, alle 20.45, a Latisana. Per il Teatro Odeon si tratta di una serata fuori abbonamento prima della chiusura ufficiale della stagione teatrale, promossa da Comune, CIT ed Ert, che si avrà martedì 3 aprile con la commedia corale Calendar girls. Domani l’ensemble regionale sarà diretta dal M° Andrea Chinaglia e si avvarrà del violino di Tomáš Kadlubiec per eseguire musiche di Rossini, Mendelssohn e Beethoven.

Innovalp

Tra i temi di Innovalp 2018 ci sono i talenti, disubbidienze e ribellioni e con questo focus giovedì 22 marzo alla Biblioteca Civica di Tolmezzo alle 17.15 Francesco Grandis, autore del libro Sulla Strada Giusta di Rizzoli dialogherà con Alessandro Missana, co-ideatore del Project Excape.