Gli eventi in programma venerdì 23 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘Il caffè del Venerdì’

Continua il palinsesto 2018 de ‘Il caffè del Venerdì’, venerdì 23 marzo 2018 alle 20.45, alla sala Comelli di Viale Volontari della Libertà, 61, Udine. Ospite e protagonista di eccezione di questa puntata e dei 3 Garçons del Caffè (Marc Il Lungo Letterato, Boris il Managèr Corretto, Kraus Il Filosofo ristretto) sarà questa volta il giornalista friulano Rai Armando Mucchino, responsabile e conduttore dal 2013 della fortunata trasmissione radiofonica regionale ‘Vita nei campi’, trasmessa come di consueto ogni domenica mattina su Rai Radio 1 dalle 8.50 alle 9.15. Ospiti aggiunti della serata saranno Enos Costantini, autore di una delle rubriche più seguite della trasmissione con i Suoi ‘Corsivi’ (racconti sulle tradizioni storiche ed enogastronomiche friulane), e Marco Malison, responsabile tecnico Coldiretti, per una panoramica generale sulle attuali condizioni e problematiche del mondo agricolo. Tutte le iniziative de ‘Il Caffè del Venerdì’ possono essere seguite nel sito, e su Facebook.

Blanc

Il nuovo lavoro del Teatro Incerto, Blanc. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi si sono lasciati ispirare da Art, pièce di successo di Yasmina Reza, per raccontare un tema universale come quello dell’amicizia. Lo spettacolo – prodotto dal CSS Udine – sarà ospite del circuito Ert venerdì 23 marzo al Teatro Clabassi di Sedegliano, alle 20.45. Info: www.ertfvg.it.

‘Questa donna l'ho pagata io! Storie di prostitute nella storia, nella letteratura e nella cronaca’

Dopo l'interessante esposizione a palazzo Giacomelli sui libri di lettura nelle scuole elementari e gli stereotipi di genere, la Casa delle Donne del Comune di Udine propone un secondo appuntamento che arricchisce il programma di Calendidonna 2018. Venerdì, 23 marzo, alle 17 in sala Ajace (piazza Libertà) è, infatti, in programma il convegno ‘Questa donna l'ho pagata io! Storie di prostitute nella storia, nella letteratura e nella cronaca’. Le relatrici del convegno, la scrittrice Marina Giovannelli, la storica Monica Emmanuelli e la giornalista Anna Dazzan, hanno svolto un accurato lavoro di ricerca in campo letterario, storico e giornalistico, per presentare figure di donne, oggetto quasi sempre di dileggio, offese, discriminazione e violenza, offrendo una chiave di lettura inconsueta, sicuramente di genere, che rimanda all'attenzione e al rispetto che si deve ad ogni persona, al di là delle scelte che la sorte, la vita, le circostanze le hanno fatto intraprendere, ma anche alla determinazione di stile, di linguaggio e di contenuto che scrittori e scrittrici, autori e autrici di film e lavori teatrali hanno dato nel tratteggiare le prostitute protagoniste delle loro opere.

‘Il punto alto della felicità’

Venerdì 23 marzo, alle 20.45, all’ex Chiesa San Michele, in largo Porta Udine, a Gemna del Friuli, è in programma la presentazione del libro ‘Il punto alto della felicità’ di Mauro Daltin. Dialoga con l’autore Renzo Brollo. Accompagnamento musicale Renzo Stefanutti.

Libera nos Domine

Dopo aver inaugurato la 1a stagione teatrale di Lignano Sabbiadoro lo scorso gennaio, Enzo Iacchetti ritorna nel circuito ERT con il suo nuovo spettacolo, Libera nos Domine, per chiudere il 2017/2018 teatrale di Artegna e Lestizza. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23 marzo al Nuovo Teatro Mons. Lavaroni di Artegna, alle 20.45. Info www.ertfvg.it.

Il Salotto Musicale Fvg si fa in due

Il giorno prima del Salotto, venerdì 23 alle 19, alla libreria Martincigh di via Gemona 40 a Udine, si potrà incontrare il compositore all’evento a ingresso libero dal titolo ‘Conversazione, Novecento e MusiCA: CArdini, CArradori, CAntarutti». I dettagli, qui.

‘Casamia’

‘Casamia’ è un ciclo di concerti ‘da soggiorno’ per un pubblico ristretto, durante i quali artisti, provenienti da ogni parte d’Italia, presenteranno un lavoro che hanno creato proprio durante il loro ‘soggiorno’ in una delle abitazioni dell’Albergo Diffiso di Comeglians. Il Festival in programma dal 23 al 25 marzo a Povolaro e Maranzanis, due borghi del Comune di Comeglians. Maggiori info, qui.