Scoppia una rissa al Civiform tra pakistani e kosovari

CIVIDALE DEL FRIULI – Serata movimentata, quella di mercoledì sera, al Civiform di Cividale. Nel Centro d'accoglienza per minori stranieri è scoppiata una lite tra alcuni ragazzi di nazionalità pakistana e kosovara, con la calma che è stata riportata solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Tutto sarebbe nato da uno sguardo di troppo tra due giovani durante l’ora di cena, mentre i ragazzi si trovavano in fila in mensa. Dalle parole si è subito passati ai fatti e così pakistani e kosovari si sono affrontati a colpi di posate e di sedie. Gli educatori presenti non sono riusciti a sedare gli animi e così sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Cividale. I militari dell’Arma, dopo aver riportato la calma, hanno cercato di chiarire le cause della lite. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma soltanto qualche ragazzo che riportato lievi abrasioni.