Aldi sbarca in Friuli: nuove aperture a Reana del Rojale e a Manzano

REANA DEL ROJALE - Ha aperto i battenti un nuovo supermercato in via Nazionale, nel territorio di Reana del Rojale. Si tratta di un supermercato della multinazionale Aldi, la stessa che dopo aver messo piede a Manzano, in via del Cristo, pare intenzionata a insediarsi anche negli ex stabilimenti Dormisch di Udine.

Il nuovo punto vendita di Reana, con un’area vendita di oltre 1.400 metri quadri, ha consentito di assumere 16 collaboratori. Lo store concept Aldi presenta un design sviluppato ad hoc per l’Italia. Particolare attenzione è stata dedicata all’ampio reparto ortofrutta che prende spunto dai mercati rionali ed è già visibile dall’esterno grazie alle grandi vetrate del negozio. Spazio anche ai prodotto del Belpaese, grazie alla collaborazione attivata con fornitori italiani selezionati.

Con il punto vendita di Reana, Aldi raggiunge quota 22 negozi nel Nord Italia. In via Nazionale il supermercato resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8.30 alle 20.