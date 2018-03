Piazza Libertà: rimessa a nuovo la meridiana sotto la loggia di San Giovanni

UDINE – E’ tornata all’antico splendore la meridiana sotto la loggia di San Giovanni, in piazza Libertà. Anche questa volta, come accaduto per il resto della piazza, è stata la Danieli a farsi carico dell’intervento di restauro, sfruttando i vantaggi contenuti nel cosiddetto ‘art bonus’.

LA MERIDIANA SEGNA IL MEZZOGIORNO - Lo gnomone dorato a forma di sole è tornato a splendere sotto l’ultima arcata della Loggia (verso via Vittorio Veneto). Danieli si è anche occupato della rimozione delle scritte sulle scalinate e su alcune colonne della piazza. Un manufatto, la meridiana, inaugurato il 10 giugno 1798, pensata per segnalare il mezzogiorno. A quell’ora, infatti, un raggio di luce la attraversa e sfruttando il foro nello gnomone proietta un fascio di luce lungo la striscia di ottone incastonata nel pavimento della Loggia e sulla colonnina a ridosso della parete (costruita proprio per la distanza sul pavimento non era sufficiente).

UNA DELLE TANTE 'CHICCHE' DELLA CITTA' - Si tratta di una delle tante meraviglie della città, che ancora oggi, dopo oltre 200 anni, costituisce un motivo di curiosità per residenti e turisti.