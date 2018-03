Corsi di lingua friulana per dipendenti della pubblica amministrazione

UDINE – Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni c’è tempo fino a giovedì 29 marzo per iscriversi ai corsi di lingua friulana organizzati dal Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli – Cirf dell’Università di Udine, con l’obiettivo di migliorare le relazioni degli Enti Locali con il territorio e i cittadini. La nuova edizione, a partire da giovedì 5 aprile, prevede due corsi gratuiti, uno di livello base e uno di livello intermedio o avanzato. Informazioni e moduli di iscrizioni sono disponibili online all’indirizzo cirf.uniud.it. È possibile contattare la segreteria organizzativa del Cirf telefonando allo 0432 56480/84 o inviando una email a cirf@uniud.it (segreteria del Cirf) o caterina.rossi@uniud.it (tutor).

L’ATTIVITÀ FORMATIVA AVRÀ LA DURATA DI 12 LEZIONI, per complessive 30 ore, che si svolgeranno presso aule del polo umanistico dell’Ateneo di Udine. I corsisti che supereranno l’esame finale e avranno frequentato almeno l’80% delle ore conseguiranno un attestato di frequenza. Il materiale didattico verrà fornito a lezione. L’iniziativa è realizzata grazie ai fondi della legge di tutela delle minoranze linguistiche 482/1999 e risponde alle indicazioni della legge regionale 29/2007, che prevede l’uso della lingua friulana all’interno degli enti pubblici e nelle concessionarie di pubblico servizio. «I corsi – sottolinea Enrico Peterlunger, direttore del Cirf e delegato per la promozione della lingua e cultura friulana - rappresentano un valido strumento per quanti lavorano all’interno di un ente pubblico in territorio friulanofono e desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche e il contatto con l’utenza».