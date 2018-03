Ritorna la Commedia dell'Arte alla Nico Pepe con ‘La Commedia degli Spostati’

UDINE - Puntuale arriva la Commedia dell'Arte nella versione della Nico Pepe che è una delle poche scuole di teatro in Italia a aver creato un percorso strutturato all'intero della proprio progetto didattico che si occupa di questa antica e nobile tecnica espressiva del teatro italiano. Più celebrata all'estero che in patria la Commedia non dimostra affatto i suoi quattro secoli di storia ma continua a manifestare una sorprendente vitalità, poiché sia a livello di contenuti che come tecnica fa riferimento all'universale linguaggio dell'arte. Sarà perchè la trama propone intrecci e azioni mozzafiato, i personaggi si trovano protagonisti di ripetuti colpi di scena, le maschere e i caratteri corrispondono ai principali tipi psicologici assicurando una occasione unicaca per osservare in forma amplificata e con divertimento assicurato quelle debolezze di cui tutti gli esseri umani sono pervasi, nessuno escluso. Allora via libera a raggiri, imbrogli giochi di potere che prendono forma allo scopo di reprimere ogni afflato al miglioramento dell'essere umano.

LO SPETTACOLO - Sabato 24 marzo , alle 18.30, all'ex Oratorio del Cristo (largo Ospedale vecchio) dove la Nico Pepe ha la sede, andrà in scena il canovaccio di Commedia dell'Arte "La Commedia degli Spostati" scritto e diretto da Claudio de Maglio che ha come protagonisti gli allievi del secondo anno di corso (Sara Baldassarre, Francesca Boldrin, Letizia Buchini, Valerio Caffa, Emanuele Caporale, Filippo Capparella, Matteo Ciccioli, Dario Di Carlo, Francesco Garuti, Maria Marra, Gloria Romanin, Filippo Tampieri). Canti di commedia a cura di: Marco Toller, maschere di Stefano Perocco di Meduna, Action Stunt Team D-Unit - coreografie dei combattimenti a cura di: Simone Belli, assistenti: Dario Stelluti e Gabriele Gangi.

Informazioni: accademiateatrale@nicopepe.it | www.nicopepe.it | Facebook | Twitter |