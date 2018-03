La Fondazione Friuli rinnova l’impegno per il sostegno dell’Università di Udine

UDINE – Con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione si rinnova per l’anno 2018 il sostegno dell’Università di Udine da parte della Fondazione Friuli. Il rettore Alberto De Toni e il presidente Giuseppe Morandini hanno siglato a palazzo Florio la destinazione di 800 mila euro per un anno a supporto di due macro aree di intervento: didattica e internazionalizzazione; ricerca e trasferimento tecnologico. Si rinnova, dunque, la collaborazione ormai storica e consolidata che vede uniti i due enti nel concorrere alle comuni finalità statutarie di promozione dello sviluppo del territorio attraverso la formazione e la ricerca.

IL RETTORE - Nel rimarcare come «la Fondazione Friuli sia per l’Università di Udine partner prezioso e fondamentale», il rettore Alberto De Toni sottolinea «il ruolo decisivo che, in piena sintonia con le nostre sensibilità, ha questa partnership, che contribuisce in maniera vitale allo sviluppo delle attività dell’ateneo friulano in una più ampia ottica strategica e condivisa di rafforzamento del sistema territoriale». «Siamo molto contenti - commenta il presidente Giuseppe Morandini - del rinnovo della «storica» convenzione che da anni regola i rapporti tra la Fondazione Friuli e l’Università di Udine e che per il 2018 rafforza e concentra gli interventi su tre assi principali: didattica di eccellenza, internazionalizzazione e industria 4.0, rafforzamento delle dotazioni dei laboratori».

DESTINAZIONI - Quasi il 40% del budget, 310 mila euro, sarà destinato a sostenere lo sviluppo di un parco laboratori che consentirà uno sviluppo di spazi d’ateneo finalizzati alle attività di didattica e ricerca. Segue lo stanziamento di 180 mila euro impegnato per iniziative di accompagnamento di studenti e neolaureati al mondo del lavoro e di internazionalizzazione. Saranno finanziati, in particolare: il nuovo Punto impresa dell’ateneo; tirocini e stage per giovani laureati; borse di mobilità Erasmus e per tirocini e tesi di laurea all’estero; la prossima edizione della gara tra idee imprenditoriali innovative Start Cup 2019; l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. Nell’ambito delle attività di didattica dell’ateneo, 150 mila euro sono destinati al sostegno: della Scuola Superiore; del corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi; di un osservatorio sul turismo regionale; del corso di laurea in Internet of things, big data e web; della campagna archeologia in Kurdistan. Infine, 100 mila euro contribuiranno al sostegno della quarta edizione 2018 di Conoscenza in Festa, festival italiano dei saperi ideato e organizzato dall’Università di Udine, e 60 mila euro alla campagna immatricolazioni e orientamento, con particolare attenzione alla promozione delle lauree magistrali. Alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione erano presenti anche la direttrice generale vicaria dell’Università di Udine, Mara Pugnale, e il direttore della Fondazione Friuli, Luciano Nonis.