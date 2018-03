Il Cammino delle 44 Chiesette Votive delle Valli del Natisone

CHIAZZACCO DI PREPOTTO - Il giro delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone (in programma il 2 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 9) riprende con un’ inedita e nuova proposta di visita (costo è di 15 euro e comprende accompagnatori ristoro e autonavetta in caso di necessità) ad altri quattro luoghi di culto di straordinario interesse. Si trovano tutti nell’area del comune di Prepotto, in una eccezionale posizione dalla magnifica vista sulla vallata, sui colli circostanti e che raggiunge perfino il mare.

LA VISITA comincia a San Pietro di Chiazzacco Prepotto (accompagnatori, Antonio De Toni Mario Midun), e, imboccando un sentiero tra i vigneti, si raggiunge la Frazione di Cladrecisi con vista alla Chiesetta di San Nicolò: cuore della piccola borgata con vista fino al mare. Si prosegue percorrendo un sentiero fra i boschi che ci porterà nel borgo di Fragielis, dove la chiesetta di Santa Lucia è un’altra oasi di raccolta di spiritualità. L’ingresso a capanna, il tetto dell’abside con l’originale copertura a lastroni di pietra, i vigneti che la circondano, annunciano l’altare e gli affreschi popolareschi dello Spirito Santo in forma di colomba, delle sante Lucia, Apollonia e Anna, di San Silvestro Papa, degli angeli, del sole e della luna. Da qui, per sentiero Cai, si raggiunge per la prima volta la Chiesetta dei Tre Re in una radura nel bosco di castagni e faggi, sorvegliata da un enorme tiglio secolare. Si riprende il cammino e toccando i contrafforti del Santuario di Castelmonte si raggiunge la «Bottega Artigianale» di Mario Midun per il nostro ristoro.

IL RIENTRO - Per prati sentieri e boschi si ritorna a San Pietro di Chiazzacco l’antico borgo in Casago che si annuncia con il suo caratteristico campanile. Già dall’esterno questa chiesetta mostra tutta la sua eccezionalità: sotto l’ingresso a capanna, ecco, ai lati del portone, gli affreschi di san Cristoforo e di San Giorgio e il drago, protettori contro le alluvioni e le altre calamità. Entrando, poi, non si può non esclamare di meraviglia: la bellezza dei colori, le figure affrescate, tutto è magnifico. Ben 18 figure ornano la volta absidale, fra cui le sante vergini capitali (Caterina d’Alessandria, Apollonia, Barbara, Maria Maddalena, Orsola, Margherita e Dorotea) di cui era molto diffuso il culto nel Friuli medioevale.

IL PERCORSO di 10 chilometri circa si snoda su strada asfaltata, carrareccia e sentiero. Dislivello di 300 metri. Abbigliamento da trekking, scarpe comode, acqua secondo le proprie esigenze. Le chiesette per l’occasione saranno aperte e visitabili durante la passeggiata. Sono graditi gli amici a quattro zampe. Giunti a Cividale seguire indicazioni per Prepotto e poi seguire indicazioni per San Pietro di Chiazzacco.

PROGRAMMA

Alle 09.30 ritrovo e registrazione: a San Pietro di Chiazzacco e partenza

alle 10 arrivo alla Chiesetta di Cladrecis

alle 11 arrivo alla Chiesetta di Fragiellis

alle 12.30 arrivo alla Chiesetta dei Tre Re

alle 13.30 arrivo alla «Bottega Artigianale»

alle 15.30 arrivo a San Pietro di Chiazzacco

Info e prenotazioni: www.nediskedoline.it | segreteria@nediskedoline.it | 339 8403196 | 349 3241168 |