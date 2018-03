Bus non omologati per il trasporto dei disabili: arriva Striscia la Notizia

UDINE – Dopo il servizio andato in onda sulla Tgr Fvg, anche Striscia la Notizia si è interessata del caso di Domenico Pellino, il disabile che ha denunciato l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici della Saf con la sua carrozzina. Giovedì mattina l’inviato della trasmissione tv diretta da Antonio Ricci ha raggiunto Udine per parlare con Pellino, con Anna Agrizzi, presidente dell'associazione diritti del malato che ha inviato la segnalazione a Striscia, e con i vertici di Saf, la società che si occupa del trasporto pubblico in provincia di Udine.

IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Pellino, residente a Basaldella, ha rimarcato come non gli sia possibile utilizzare gli autobus della linea 3 per raggiungere Udine perché non sono abilitati per il trasporto disabili. Problema che si presenta anche sui mezzi con in dotazione la pedana per il carico della carrozzina, poiché il più delle volte non viene azionata. Senza contare che molte fermate rappresentano delle vere e proprie 'barriere architettoniche' che impediscono movimenti adeguati a chi è costretto a spostarsi su una carrozzina.

LE RASSICURAZIONI DI SAF - Dopo un rimpallo di responsabilità tra Comune di Udine e Regione, Saf ha fatto sapere che sono in arrivo una quarantina di nuovi mezzi omologati per il trasporto delle carrozzine. Bus che riusciranno a coprire il servizio urbano, lasciando ancora grosse lacune in quello extra-urbano.