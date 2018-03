Parcheggia l'auto nuova sotto casa e glie la rubano

CERVIGNANO DEL FRIULI – E’ durata poco la gioia per l’acquisto dell’auto nuova, poco più di un mese. La vettura, infatti, una Citroen Picasso è sparita dal parcheggio del condominio in cui risiede la sfortunata protagonista della vicenda, a Cervignano del Friuli. La scoperta è stata fatta venerdì mattina attorno alle 6. Immediata la denuncia ai carabinieri, che ora dovranno cercare di rintracciare la vettura. Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Grande l’amarezza della proprietaria, che non può fare altro che sperare nelle capacità investigative dei militari dell’Arma.