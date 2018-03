E' iniziata la XVIII Legislatura: l'emozione dei parlamentari Fvg

UDINE – Emozione, orgoglio, senso di responsabilità. Sono alcune delle emozioni provate venerdì 23 marzo dai neo eletti parlamentari del Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta si sono seduti sui banchi di Camera e Senato inaugurando la XVIII Legislatura (solo per alcuni è stato un ritorno in Aula). Un momento che in molti hanno voluto condividere con amici ed elettori sui social, postando impressioni e foto.

I VOLTI NUOVI - Roberto Novelli, Forza Italia, scrive: «Entrare nell’aula della Camera dei Deputati per questo inizio della XVIII legislatura è inevitabilmente emozionante e fa sentire il peso della responsabilità per il ruolo che si ricopre. Desidero ancora ringraziare le persone che mi hanno voluto accordare la loro fiducia, garantendo a tutti il mio impegno». Sulla stessa linea anche il commento di Vannia Gava, Lega: «Oggi per me inizia una nuova ed entusiasmante avventura. Dopo anni di battaglie negli enti locali avrò l'onere e l'onore di rappresentare i miei cittadini e la mia terra nella sede più prestigiosa. Da qui, mi impegnerò per far sentire forte la vostra voce».

I 'VETERANI' - Chi invece in Parlamento ci torna sono Walter Rizzetto, Fratelli d’Italia, ed Ettore Rosato, Pd. Il primo scrive: «Come promesso inauguro la XVIII Legislatura con la foto di #riparteilfuturo. Confido in un percorso proficuo nei confronti di chi desidera che la Politica viaggi alla stessa velocità dei bisogni dei cittadini. Auguri a noi tutti!». Meno ‘gioioso’ il messaggio postato dal padre del Rosatellum, Rosato: «Si comincia! Questa volta purtroppo dall’opposizione. Lavoreremo per il Paese, per i più deboli, per la democrazia. Sempre. #18legislatura».