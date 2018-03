TARCENTO - Perde il controllo del parapendio e precipita nel giardino di una casa privata. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 23 marzo, a Tarcento, in via Pian di Paluz.

I FATTI - La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata quando erano da poco passate le 15.20. Dalla centrale Sores - sala operativa regionale emergenza sanitaria - di Palmanova sono state inviate sul posto un’ambulanza, partita da Tarcento, e un’automedica dall’ospedale di Udine. Il ferito, un uomo di cui non si conoscono le generalità, ha riportato un politrauma. Particolarmente grave il trauma toracico. I sanitari giunti sul posto lo hanno soccorso e sono velocemente rientrati al Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. In quanto alle cause del grave incidente, sono in corso gli accertamenti.