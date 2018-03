Gli eventi in programma sabato 24 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘In primavera: Fiori, Acque e Castelli’

Il 24 e 25 marzo, dalle 9 alle 19, i portoni dei Castelli di Strassoldo apriranno i battenti per l’atteso appuntamento con ‘castelli aperti’, la manifestazione che si ripete da 20 anni in primavera e in autunno. ‘In primavera: Fiori, Acque e Castelli’ offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non accessibile al pubblico. Maggiorino, qui.

26^ edizione delle Giornate FAI di Primavera

Le aperture delle Giornate FAI di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, raccontano con la loro straordinaria varietà un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Ecco qui tutte le bellezze visibili a Udine e nel resto del Fvg.

Decora il tuo uovo con gli allievi pasticceri dello Stringher!

Da sabato 24 marzo a sabato 31 marzo, grazie al contributo degli allievi pasticceri dell’Istituito Alberghiero 'B. Stringher', in uno spazio appositamente allestito per la Pasqua al primo piano del centro commerciale Città Fiera, si potranno ricevere tutti i consigli e le dimostrazioni per personalizzare la decorazione dell’uovo di cioccolato con la pasta di zucchero e inserire la sorpresa al suo interno. Per saperne di più, qui.

Appuntamento al Punto Incontro Giovani

Il Punto Incontro Giovani del Comune di Udine, in occasione dell’inizio della primavera, organizza per sabato 24 marzo, dalle 15 alle 18, un pomeriggio di festa e giochi all’aperto per grandi e piccini nel quartiere Aurora. Invitati a partecipare sono bambini e ragazzi a partire dai 10 anni di età e tutta la comunità del quartiere. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno all’interno del Centro di Aggregazione giovanile in viale Forze Armate 6. Per informazioni è possibile contattare il Pig o via email all'indirizzo puntoincontrogiovani@gmail.com, via Facebook (Pig Cag), o via telefono ai numeri 0432.582108 o 3405701800.

Il paesaggio racconta - maestri e incisori del 900

Sabato 24 marzo, alle 17.30, presso l'azienda del Poggio a Villalta di Fagagna, in via San Clemente, si terrà la conferenza «Il paesaggio racconta - maestri e incisori del 900». Interverranno Gino Colla, presidente On Art srl, il prof. Federico Santini, grafico e stampatore, e Didier Zompicchiatti, gallerista e curatore. Sarà proiettato un video didattico sul percorso dell’opera incisa di Virgilio Tramontin e Livio Ceschin. L’esposizione (Barbisan, Ceschin, Sanchini, Barriviera, Piacesi, Gulino, Castellani, Zigaina, Tramontin, Marangoni, Bruscaglia) sarà visitabile anche domenica 25 marzo dalle 10.30 alle 17.30.

Libera nos Domine

Dopo aver inaugurato la 1a stagione teatrale di Lignano Sabbiadoro lo scorso gennaio, Enzo Iacchetti ritorna nel circuito Ert con il suo nuovo spettacolo, Libera nos Domine, per chiudere il 2017/2018 teatrale di Artegna e Lestizza. Lo spettacolo andrà in scena sabato 24 marzo all’Auditorium Comunale di Lestizza, alle 20.45. Info www.ertfvg.it.

Consegna dei diplomi

Sabato 24 marzo, dalle 9.30, nella sala del Consiglio di palazzo Antonini Belgrado, in piazza del Patriarcato 3 a Udine, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di Tecnico superiore del Malignani Istituto Tecnico Superiore (MITS). Interverranno per portare i saluti istituzionali il presidente della Provincia e il presidente della Fondazione MITS, ai quali seguiranno gli interventi di David Corsini di Danieli Telerobots Lab di Genova, Gianfranco Marconi del Centro Ricerche Danieli di Buttrio, Michele Masone, formatore MITS e docente Isis Fermo Solari di Tolmezzo. Si procederà quindi con la consegna dei diplomi e delle borse di studio Danieli & c. Officine meccaniche, quindi è previsto l'intervento di Andrea Carletti, dirigente scolastico dell'Isis Malignani di Udine, di Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli e per finire le conclusioni affidate a Ketty Segatti, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia.

Blanc

Il nuovo lavoro del Teatro Incerto, Blanc. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi si sono lasciati ispirare da Art, pièce di successo di Yasmina Reza, per raccontare un tema universale come quello dell’amicizia. Lo spettacolo – prodotto dal CSS Udine – sarà ospite del circuito Ert sabato 24 marzo a TeatrOrsaria di Premariacco, sempre alle 20.45. Info www.ertfvg.it.

‘Casamia’

‘Casamia’ è un ciclo di concerti ‘da soggiorno’ per un pubblico ristretto, durante i quali artisti, provenienti da ogni parte d’Italia, presenteranno un lavoro che hanno creato proprio durante il loro ‘soggiorno’ in una delle abitazioni dell’Albergo Diffiso di Comeglians. Il Festival in programma dal 23 al 25 marzo a Povolaro e Maranzanis, due borghi del Comune di Comeglians. I dettagli, qui.

Ritorna la Commedia dell'Arte alla Nico Pepe

Sabato 24 marzo , alle 18.30, all'ex Oratorio del Cristo (largo Ospedale vecchio) dove la Nico Pepe ha la sede, andrà in scena il canovaccio di Commedia dell'Arte "La Commedia degli Spostati" scritto e diretto da Claudio de Maglio che ha come protagonisti gli allievi del secondo anno di corso. Maggiori info, qui.

Future Forum 2018 a Palmanova

Sabato 24 marzo, alle 9 un workshop e alle 11 un incontro aperto al pubblico, nel Salone d’Onore del Municipio, in cui si discuterà su come raccontare le città: un viaggio dalle audioguide ai nuovi media. Maggiori info, qui.

Il Salotto Musicale Fvg

Sabato 24, alle 21, in Villa Aurora (via Diaz 47 a Fagagna) è in programma la serata di musica insolita «Autunno in via del Fico»: inaspettato autunno in primavera. Una fantasia d'ascolto tra le opere del grande pianista e compositore Giancarlo Cardini, che sarà presente in sala. Tutte le info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180321-496922

La Festa della Patria del Friuli

Il ricco calendario di iniziative per i festeggiamenti previsti per la Fieste de Patrie dal Friûl, inserisce anche l’appuntamento a Città Fiera il 24 marzo alle 16.30. L’iniziativa, patrocinata dall’ARLeF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e dalla Provincia di Udine, vuole sottolineare al pubblico il significato della festa, ufficialmente riconosciuta dalla Regione Fvg con l’intento di valorizzare la storia di autonomia del popolo friulano e la sua pluralità linguistica culturale. Ulteriori informazioni su cittafiera.it

Forum del turismo on the road – Pro Loco Fvg verso il 2025

E’ l’evento gratuito che sabato 24 marzo, dalle 10, a Villa Manin di Passariano permetterà alle Pro Loco regionali di diventare protagoniste della promozione turistica futura del territorio. «Una giornata che rappresenterà un importante momento di condivisione e confronto sul futuro delle nostre Pro loco".