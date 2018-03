Gli eventi in programma domenica 25 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘In primavera: Fiori, Acque e Castelli’

Il 24 e 25 marzo, dalle 9 alle 19, i portoni dei Castelli di Strassoldo apriranno i battenti per l’atteso appuntamento con ‘castelli aperti’, la manifestazione che si ripete da 20 anni in primavera e in autunno. ‘In primavera: Fiori, Acque e Castelli’ offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non accessibile al pubblico. Maggiorino, qui.

26^ edizione delle Giornate FAI di Primavera

Le aperture delle Giornate FAI di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, raccontano con la loro straordinaria varietà un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Ecco qui tutte le bellezze visibili a Udine e nel resto del Fvg.

I Trigeminus al Menossi

Secondo appuntamento, domenica 25 marzo, alle 17 all'Auditorium Menossi di Udine, della 55^ edizione della Rassegna del teatro friulano e delle lingue minoritarie. Protagonisti del prossimo appuntamento, come sempre promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune e dal circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo e realizzato dall’Associazione Culturale Udine Sipario, saranno i Trigeminus e la loro travolgente simpatia. Il noto due manzanese regalerà con «Butinle sul ridi» divertenti momenti di puro cabaret. Gli sketch proposti traggono spunto dalla vita di ogni giorno e per questo sono veri, autentici e spontanei. L'ingresso alla sala inizierà alle 16.15 e la partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Calendidonna 2018

Calendidonna 2018, il ricco cartellone di iniziative pensate dal Comune di Udine e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione dell'8 marzo, si avvia alla conclusione. Domenica 25 marzo, infatti, sono in programma due degli ultimi quattro appuntamenti in calendario. Alle 11, al Museo Etnografico del Friuli in via Grazzano nell'ambito della mostra allestita dalla Casa delle Donne sugli stereotipi di genere nei libri di testo scolastici, Anna Bonacina e Martina Paterni parleranno di «Non solo Harry Potter: uno sguardo d'insieme alla letteratura e ai magazine per adolescenti». Alle 17, alla Caffè dei Libri in via Poscolle 65, ultimo appuntamento del ciclo di letture curate da Marisa Sestito sulle figure femminili shakespeariane. Protagonista dell'utimo incontro, con interventi di letture di Alessandra Pergolese e Prince Orji, sarà «Cleopatra».

Note in Castello

Si chiude con l’appuntamento forse più atteso la rassegna concertistica Note in Castello, promossa dall’ERT e dal Comune di Udine in collaborazione con i Civici Musei cittadini. Nel Salone del Parlamento del Castello di Udine domenica 25 marzo alle 11 si esibirà il trio Nicola Bulfone (clarinetto), Valentino Zucchiatti (fagotto) e Andrea Rucli (pianoforte) su pagine di Beethoven, Mendelssohn e Glynka.

La Danza delle Libellule

Torna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine tutto il fascino spumeggiante dell’operetta: va infatti in scena domenica 25 marzo, con inizio alle 17, La Danza delle Libellule con musiche di Franz Lehár su libretto di Carlo Lombardo. A interpretarla la Compagnia Teatro Musica Novecento,una delle più famose e importanti compagnie d'operetta italiane, con l’orchestra Cantieri d’Arte diretta dal maestro Stefano Giaroli. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.

Mostra al Castello di Aretina

Domenica 25 marzo, alle 16 è in programma il vernissage, a Castello Savorgnan di Artegna, della mostra dell'artista e designer Spilimberghese Nino Basso.

Per l'occasione verrà offerto un buffet a tutti i presenti. La mostra continua fino al 30 aprile con ingresso libero. Info www.castellodiartegna.it , www.ninobasso.it

‘Casamia’

‘Casamia’ è un ciclo di concerti ‘da soggiorno’ per un pubblico ristretto, durante i quali artisti, provenienti da ogni parte d’Italia, presenteranno un lavoro che hanno creato proprio durante il loro ‘soggiorno’ in una delle abitazioni dell’Albergo Diffiso di Comeglians. Il Festival in programma dal 23 al 25 marzo a Povolaro e Maranzanis, due borghi del Comune di Comeglians. I dettagli, qui. James Rosenquist. Opere su carta

L’esposizione, inaugurata il 24 marzo a Casa Cavazzini, alla presenza della moglie dell’artista, Mimi Thompson, e della figlia, Lily, aprirà il 25 marzo. I dettagli, qui.

Unesco Cities Marathon

La corsa che entra nella Storia dà appuntamento a domenica 25 marzo. La sesta edizione dell’Unesco Cities Marathon sarà uno spettacolo che coniugherà sport, arte, cultura e solidarietà, unendo idealmente tre città – Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia – appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco. I dettagli, qui.

Enduro: a Manzano

C’è grande attesa per l’appuntamento del fine settimana a Manzano, con la seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità d’Epoca Gruppo 5. Il Motoclub Manzano capitanato dal presidente Stefano Vezil, vuole regalare due giorni indimenticabili agli amanti delle due ruote tassellate di un tempo, quando l’enduro si chiamava regolarità. Maggiori info, qui.