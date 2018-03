Regionali: ecco i candidati del Partito Democratico

UDINE - Si chiama Fabio Manzini, ha 22 anni, di Cividale del Friuli, studia Economia internazionale a Trieste e ha alle spalle una serie di esperienze come rappresentante di istituto e un paio d’anni di politica attiva nel suo comune, dove nel 2015 ha partecipato alle amministrative. E’ lui il più giovane tra i candidati nelle liste del Pd Fvg per le regionali di aprile e ha deciso di provarci perché vuole parlare ai suoi coetanei, «in particolare di scuola, università, opportunità di lavoro ed Europa». Oltre a Manzini, in lista nel collegio di Udine, un altro ventenne fa parte della squadra dem nella corsa per piazza Oberdan: è Marco Della Gaspera, 24 anni, candidato nel collegio isontino. Il Pd in Fvg si presenta complessivamente con 46 nomi a sostegno del candidato presidente Sergio Bolzonello, tra volti noti e non, consiglieri e assessori uscenti, amministratori locali e professionisti impegnati sui territori in vari settori, dalla scuola alla sanità, dal mondo della cultura all’associazionismo. Secondo Salvatore Spitaleri, segretario Pd Fvg, «è una squadra competitiva e credibile, che coniuga esperienza e novità. Nelle nostre liste i cittadini potranno trovare un Pd che esprime competenze sia amministrative che professionali, esperienze, territori, sensibilità e linguaggi diversi, ma tutti indirizzati a un obiettivo comune: governare questa regione, ascoltando, confrontandosi, verificando insieme, perché nessuna persona e nessuna comunità resti indietro. Con i nostri nomi offriamo una rappresentanza equilibrata dei territori e diamo spazio a tutte le fasce d’età e competenze».

Le liste comprendono 47 persone, così suddivise per collegio (in ordine alfabetico per generi alternati):