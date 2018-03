Fanno saltare il bancomat ma non riescono a prelevare il denaro

PAVIA DI UDINE – Bancomat preso di mira, nella notte tra venerdì e sabato, a Lumignacco di Pavia di Udine. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 3 di notte allo sportello automatico della Banca di Udine.

INGENTI I DANNI - I ladri sono riusciti a far saltare il bancomat ma sono stati messi in fuga dall’allarme senza riuscire a prelevare il denaro. Sul posto sono intervenuti la vigilanza privata dei Vigili Notturni e i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Tre le persone ricercate, che dopo aver fatto esplodere lo sportello automatico sono fuggiti a bordo di un’auto. Ingenti i danni ma, come detto, nessun ammanco di denaro.