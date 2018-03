Il Tavagnacco in trasferta sul campo dell'Empoli

TAVAGNACCO - La differenza di punti in classifica non deve trarre in inganno. Quella che attende il Tavagnacco a Empoli, sabato 24 marzo alle 15, non sarà certamente una partita facile. Le friulane, terze a 31 punti, arrivano da due vittorie consecutive in Campionato con Res Roma e Fiorentina (tre se si conta anche la recente affermazione sul Trento in Coppa Italia), ma contro l’Empoli, fanalino di coda della serie A femminile a quota 8, i tre punti dovranno sudarseli e, come (speriamo) ha insegnato la trasferta di Bari all’inizio del 2018, non saranno ammessi cali di concentrazione.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - Lo sa bene mister Marco Rossi, che invita alla prudenza. «Ho chiesto alle ragazze di non sottovalutare le avversarie perché dal mio punto di vista la loro posizione in classifica è bugiarda. Basta vedere quanto di buono, specialmente in fase offensiva, hanno fatto vedere in Coppa contro la Fiorentina e in Campionato contro la Roma. Sono una squadra in crescita, che ha buone individualità – aggiunge Rossi – quindi bisognerà mantenere alta la concentrazione. Andremo a Empoli per fare la partita, cercando di imporre il nostro gioco, com’è ormai nella mentalità delle ragazze. L’obiettivo è certamente quello di vincere e di portare a casa i tre punti».

LE ALTRE PARTITE - Il mister gialloblu dovrebbe confermare le 11 scese in campo contro la Fiorentina, anche perché Clelland e Polli sono ancora out. Quest’ultima, però, dopo la sosta, tornerà a disposizione. «Con lei avremo una freccia in più al nostro arco alla ripresa del Campionato», ammette Rossi.

Queste le altre partite della sesta giornata di ritorno: Brescia-Chievo, Sassuolo-Juventus, Pink Bari-Atalanta Mozzanica, Agsm Verona-Res Roma, Fiorentina-Ravenna Woman.