'Sparite' 700 sedie dall'azienda: indagano i carabinieri

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Furto in azienda nella notte fra giovedì 22 e venerdì 23 marzo. I malviventi hanno portato via 700 sedie, da poco confezionate e pronte per essere spedite al committente. Il danno, per l’azienda di San Giovanni al Natisone, ammonterebbe a circa 10 mila euro.

IL FURTO - A scoprire il furto, come anticipato dal Messaggero Veneto, sono stati i titolari stessi dell’azienda che, all'apertura della sede, hanno visto che le sedie erano sparite. A quel punto non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. Ora gli uomini dell’Arma stanno indagando per fare luce.