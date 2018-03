L'auto nuova sparisce dal parcheggio di casa: i carabinieri la ritrovano in meno di 24 ore

CERVIGNANO DEL FRIULI - I carabinieri della stazione di Mortegliano, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno individuato la Citroen Picasso, di colore grigio, che era stata rubato nella notte fra il 22 e il 23 marzo a Cervignano del Friuli.

IL FURTO - La vettura era sparita dal parcheggio del condominio in cui risiede la sfortunata protagonista della vicenda. Scoperto il fatto attorno alle 6 di venerdì mattina e la signora aveva immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri.

IL RITROVAMENTO - Gli uomini dell’Arma di Mortegliano hanno bloccato il veicolo nella tarda serata del 23 marzo e hanno identificato il conducente: si tratta di un 63enne pregiudicato di Cervignano che è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di ricettazione. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita alla legittima proprietaria.