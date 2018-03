‘Come posso far crescere la mia Pmi?’: se ne parla a Udine

UDINE – Friuli Innovazione e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia incontreranno le aziende del territorio per presentare le opportunità di finanziamento e i servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale. L’iniziativa, dal titolo ‘Come posso far crescere la mia Pmi?’, si terrà il 27 marzo 2018 alle 10 alla Sala Convegni di Friuli Innovazione.

VERRANNO APPROFONDITI GLI STRUMENTI DISPONIBILI, sia a livello regionale, sia europeo, per lo sviluppo competitivo delle imprese, il bando Por Fesr a sostegno degli investimenti in Ict, il catalogo degli incentivi dell’Agenzia Investimenti Fvg e le misure di finanza agevolata del piano nazionale Industria 4.0. L’evento sarà anche l’occasione per illustrare le possibilità offerte dal progetto OIS, che mette in rete i parchi scientifici e tecnologici regionali a supporto dei progetti di innovazione delle imprese.

COME RELATORI saranno presenti per la Regione Fvg Rodolfo Martina, Coordinatore Agenzia Investimenti Fvg, e Diego Angelini, Direttore Servizio accesso al credito delle imprese. Per Friuli Innovazione interverranno Tommaso Bernardini, esperto in servizi di consulenza alle imprese, Luisa Fastelli, Financial Manager e Saverio D’Eredità, EU Project Manager.

SEGUIRÀ LA TAVOLA ROTONDA ‘Un sistema integrato a supporto dell’innovazione delle imprese’, con la partecipazione di Lydia Alessio-Vernì, Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Fvg, Antonio Abramo, Delegato per il trasferimento della conoscenza dell’Università di Udine, Giovanni Da Pozzo, Presidente della Cciaa di Udine, Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Udine, Mirko Zannier, componente del Consiglio Generale dell’Associazione Piccole e Medie Industrie e Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato Udine e Alessandro Salvin, Vice Presidente di Friuli Innovazione. Il workshop è organizzato da Agenzia Investimenti FVG e Friuli Innovazione nell’ambito del progetto OIis - Open Innovation System Fvg.

L’ingresso è gratuito, previa iscrizione sul sito www.regione.fvg.it