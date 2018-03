C’è un uomo di origini friulane tra le vittime dell’attentato di Trèbes

SAVOGNA – C’è anche un uomo di origini friulane tra le vittime dell’attentato rivendicato dall’Isis al supermercato di Trèbes in Francia, dove quattro persone sono morte e quindici sono rimaste ferite. Si tratta di Christian Medves, 50enne che affonda le sue radici a Stermizza, piccola frazione di Savogna. Da qui suo padre Andrea era partito da emigrante negli anni ’50 alla ricerca di lavoro e di fortuna.

L'UOMO APPENA POTEVA TORNAVA IN FRIULI - Ad anticipare la notizie è il Messaggero Veneto, che ricorda come Christian tornasse, appena possibile, in Friuli per trovare i parenti rimasti nelle valli del Natisone. Christian lavorava da tempo nel supermercato di Trèbes preso di mira dal terrorista, dove era diventato il responsabile del reparto macelleria.