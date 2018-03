Udine, il punto più basso della storia politica del ‘Destro centro’

UDINE - Pensavamo di avere già visto tutto. Di avere assistito, increduli, alla polverizzazione della politica o a ciò che rimane di essa...Riassumiamo: diciassette candidati (potremmo sbagliarci di uno…non era facile tenere il conto) immolati sull’altare di una trattativa tanto surreale quanto, ahinoi, vera. Forza Italia, nel tentativo di trovare un’alternativa a Riccardi, inviso ai più per la sua totale incapacità inclusiva e inconsapevole che nell’era della morte della politica, il tasso di preparazione è inversamente proporzionale alla capacità di urlare poche cose, magari di pancia ma con il sorriso sulla bocca, è riuscita nell’impresa di disintegrare il partito. Oltre a Riccardi, sacrificato sull’altare di un perdente braccio di ferro con la Lega, anche Blasoni (con l’incazzatura postuma di Berlusconi) e Balloch. Bingo!

IL PEGGIO E’ ARRIVATO A UDINE - Non solo, ma la coordinatrice regionale (è stata lei la regista del harakiri) è riuscita scontentare tutti gli altri papabili alla candidatura regionale per la presidenza del Fvg. Insomma, cose mai viste. Eppure, il fondo non era stato toccato. A cascata, infatti, con l’amplificazione di tutti gli errori, il peggio è arrivato a Udine. Dove, appunto, il Destro centro (neologismo inevitabile con la leadership di Salvini all’interno della coalizione) sta scrivendo l’ultimo capitolo di una saga ineffabile. Questo perché, nelle ore in cui scriaviamo l’articolo, è sempre più accreditata l’ipotesi che si presenti con due candidati: Fontanini ed Enrico Bertossi.

FI SOSTIENE LA PERSONA OSTEGGIATA PER MESI - Il primo è il candidato designato da mesi da tutta la coalizione, eccezion fatta per Bertossi (civica) e Colautti (Autonomia responsabile), che avevano deciso di fare corsa in proprio. Ma mentre il secondo partecipava al tavolo del centrodestra, il primo aveva ottenuto un secco niet. Della serie: tu non sei il benvenuto, visti i tuoi trascorsi da assessore regionale con la giunta Illy. E, udite udite, il veto arrivava proprio da Forza Italia che, nonostante le richieste dei partner – in primis Fratelli d’Italia – aveva posto il divieto assoluto. Poi…Poi, è tutta cronaca di queste ore. Forza Italia, anzi, Savino, irritata dallo scacco matto inflittole dalla Lega con la candidatura di Fedriga in Regione, ha forzato la mano e ha deciso di spaccare il fronte del ‘Destro centro’ suggerendo a Fi di presentarsi in solitaria per la corsa a sindaco di Udine. E lo ha fatto incornando quell’Enrico Bertossi che per mesi aveva cacciato nell’angolo, impedendogli di partecipare al tavolo delle trattative. E non è ancora tutto.

L’OMBRA DI SARO…- Ferruccio Saro, che esce dalla vicenda regionale come un trionfatore giacché da oltre un anno si era messo al lavoro per la candidatura di Fedriga, è anche sponsor di Bertossi. Ma è pure sponsor dell’accordo tra Regione speciale e Progetto Fvg (lista a supporto di Fedriga). Fatto è che Progetto Fvg ha stretto un accordo con Identità civica di Loris Michelini che mai stringerebbe patti politici con Bertossi…

E’ sabato sera. Il condizionale è d’obbligo. La confusione regna sovrana. E la polverizzazione della politica fa sì che tutto può essere metabolizzato. Anche questa incredibile, folle campagna elettorale.