Presentati i candidati della civica 'Cittadini per Bolzonello'

UDINE - E' stata presentata nella sede della Regione in via Sabbadini a Udine, la lista dei candidati (20 donne e 27 uomini) che alle prossime elezioni regionali si presenteranno con la civica 'Cittadini per Bolzonello'. La lista fa riferimento all'associazione 'Una Regione in comune' presieduta dall'avvocato Bruno Malattia, il movimento civico che dalla sua fondazione (15 anni, ultime tre legislature) ha sempre eletto i propri rappresentanti in Consiglio regionale.

I Cittadini saranno presenti in tutte e cinque le Circoscrizioni (Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine) e sosterranno l'elezione a Presidente della Regione di Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra.

«Abbiamo dato un importante contributo alla stesura del programma della coalizione - ha spiegato Malattia - e crediamo di aver formato delle liste di candidati che per competenza e impegno sono in grado di rappresentare al meglio l'intero territorio regionale».

Candidati Circoscrizione GORIZIA

1) Elena Gasparin, Cormons

2) Marco Chiozza, Gorizia

3) Veronica Ileana Guerci, Monfalcone

4) Giorgio Zucchiatti, Ronchi dei Legionari

5) Lucia Mariano, Grado

Candidati Circoscrizione PORDENONE

1) Cristina Bomben, Porcia

2) Luigi Blarasin, Spilimbergo

3) Sonia Chiarotto, Fontanafredda

4) Tiziano Centis, San Vito al Tagliamento

5) Virginia D'Aponte, Casarsa della Delizia

6) Cesare Genuzio, Pordenone

7) Anna Piemontese, Sacile

8) Cesare Monea, Maniago

9) Elisabetta Turani, Spilimbergo

10) Paolo Panontin, Azzano Decimo

11) Gianni Segalla, Cordenons

12) Marco Torresin, Montereale Valcellina

Candidati Circoscrizione TOLMEZZO

1) Monica Bertarelli, Sappada

2) Fabio Di Bernardo, Venzone

3) Manuele Ferrari, Forni Avoltri

Candidati Circoscrizione TRIESTE

1) Maria Teresa Bassa Poropat, Trieste

2) Giulio Bonivento, Trieste

3) Majda Canziani, San Dorligo della Valle/Dolina

4) Paolo Buzzi, Trieste

5) Eliana Frontali; Trieste

6) Emiliano Edera, Trieste

7) Fabio Petrossi, Trieste

8) Maurizio Vidali, Monrupino/Repentabor

9) Pierpaolo Zurlo, Trieste

Candidati Circoscrizione UDINE