Incidente a Faedis: auto finisce ruote all'aria

FAEDIS - Un automobilista è rimasto ferito in modo grave nella mattinata di domenica a causa di un incidente verificatosi alle 8.10 sulla strada provinciale 15, nel territorio di Faedis. L'auto su cui viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento, è finita ruote ll'aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale del 118 inviato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores). Il ferito è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine.

