Ennesimo colpo di scena: Forza Italia scarica Enrico Bertossi

UDINE - Ennesimo colpo di scena nella trattativa 'tragicomica' del centrodestra per la corsa al Comune di Udine. Forza Italia ha fatto marcia indietro, scaricando Enrico Bertossi e allineandosi con il resto del 'destracentro' nel sostenere la candidatura di Pietro Fontanini a sindaco di Udine. L'appoggio all'ex assessore della giunta Illy da parte dei forzisti, quindi, è durato poco più di 48 ore.

PARTITA DAVVERO CHIUSA? - Ennesimo colpo di scena, si diceva, che dovrebbe chiudere definitivamente la partita. Per Bertossi un bruttissimo colpo. Per Forza Italia, la conferma dello stato confusionale in cui versano i suoi vertici. Per la Lega la conferma del momento d'oro e della sua ambizione di 'spolpare' l'elettorato azzurro. A Bertossi non resta che proseguire con la sua candidatura in solitaria alla guida della lista civica 'Prima Udine'.