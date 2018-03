Che tempo farà lunedì 26 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 26 marzo, prevede, al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata variabilità. Sulla costa soffierà Borino di notte e al mattino, poi brezza. Da martedì previsto l'arrivo di una perturbazione che porterà sul Friuli Venezia Giulia pioggia e neve in montagna. Non a caso, un detto popolare dice 'Palme asciutte, Pasqua bagnata'.