Doppio furto in città: il bottino supera i 12 mila euro

UDINE – Doppio colpo nel fine settimana in città. Il primo, messo a segno in un’abitazione di via Santa Maria Crocifissa di Rosa ha fruttato circa 12 mila euro tra denaro e oggetti preziosi. Il secondo, verificatosi in via Bertaldia, ha preso di mira una lavanderia automatica. A darne notizia è il Messaggero Veneto. In entrambi i casi indagano i carabinieri di Udine.

Il furto nell’abitazione è stato compiuto nella giornata di sabato, approfittando dell’assenza dei proprietari. Per entrare in casa i ladri hanno forzato una finestra e una volta dentro hanno messo a soqquadro le varie stanze, riuscendo ad arraffare denaro, gioielli e abiti di lusso.

Nella lavanderia self-service, invece, a essere manomessa è stata la serratura della cassa, con il furto dei soldi che conteneva, un centinaio di euro circa. Un’azione che in un primo momento era passata inosservata e che è stata scoperta nella giornata di domenica. Per chi gestisce la lavanderia è stata un’amara sorpresa, anche perché il furto è avvenuto a poco più di un mese dall’inaugurazione.