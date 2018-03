Elezioni comunali: Luca Menestrelli guiderà la lista di CasaPound

UDINE – Spunta un nuovo candidato nella corsa a palazzo d’Aronco. Si tratta di Luca Menestrelli, che scende in campo per CasaPound Italia. Nei giorni scorsi c’è stata la presentazione del programma e dei candidati, con l’obiettivo primario di rilanciare la città di Udine e dare sostegno alle famiglie italiane in difficoltà. Stop all’immigrazione senza controllo, riqualificazione delle aree demaniali dismesse e rilancio del centro storico sono solo alcuni dei punti affrontati dal programma di CasaPound.

Questi i candidati a Udine. Franco Pittacolo, Maria Rossi, Davide Maniaci, Anna Pia Morandini, Fausto Martini, Aurora Cacchioni, Denys Zanuttini, Maira Bego, Alessandro Strizzolo, Norina Visentin, Marco Greatti, Sara Zanier, Elio Celant, Serena Sant, Andrea D'Innocenzo, Laura Boccolini, Enrico Nicolò Bortoletto, Pamela Lirussi, Domenico Sguazzino, Dania Di Gianantonio, Sebastien Revelant, Sara Cericco, Alessandro Battistig, Mara Bonanni, Simone Lansotti, Alexandra Augustin, Elia Morocutti, Matteo Buttus, Giovanni Mazzullo, Marco Zol, Luca Mantoani, Daniele Paiani, Bruno Cerno, Ivan Luca, Andrea Alverà, Tobias Fior, Gianluca Stroili, Marco Papais, Alex Fadi, Alessandro Veritti.