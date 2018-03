‘Truc’, cultura e tradizione: a Cividale per una Pasqua piena di sorprese

CIVIDALE - Pasqua e Pasquetta tutti da vivere a Cividale del Friuli. Domenica primo e lunedì 2 aprile, in occasione delle due festività, la Città Ducale offrirà numerosi appuntamenti per residenti e visitatori.

IN ENTRAMBE LE GIORNATE SARÀ PROTAGONISTA ‘IL GIOCO DEL TRUC’. Si tratta di una tradizione ludica, di antichissima pratica, che consiste nell’approntare un catino di sabbia digradante a struttura ovale nel quale si fanno scendere, rispettando regole ben precise, le uova colorate con l’intento di farle toccare tra di loro. L’utilizzo dell’uovo è quanto mai pregnante, visto che simboleggia la rinascita ed è un simbolo pasquale per eccellenza. Il gioco del Truc sarà disponibile presso le postazioni di piazza Paolo Diacono, piazza Foro Giulio Cesare e piazza Dante, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 fino al crepuscolo; a Grupignano presso l’ex scuola materna ( in via Premariacco, 96) dalle 14 fino a sera.

NUMEROSI GLI EVENTI A TEMA PASQUALE: sabato 31 marzo tutti i curiosi che vorranno conoscere le tecniche tradizionali di costruzione del Truc o imparare a colorare le uova e le regole del gioco potranno partecipare alle 10 in piazza Foro Giulio Cesare a ‘ costruiamo assieme il truc tradizionale’; lunedì 2 aprile presso le piazze cittadine ci saranno invece mercatini di arti manuali, laboratori per bambini, una mostra di uova dipinte e, alle 17 in piazza Dante sita in Borgo San Pietro, una lotteria curata dal gruppo storico Boiani a cui potranno partecipare tutti i bambini che hanno giocato al gioco del Truc.

APERTI ANCHE CHIESE E MUSEI, con l’accompagnamento di una ricca offerta culturale. Sia a Pasqua, sia a Pasquetta, il Monastero di Santa Maria in Valle col Tempietto Longobardo sarà a disposizione con orario continuato 10-18; porte aperte anche per il Museo Archeologico Nazionale (8.30-19.30) e il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo (10-13 e 15-18), con tante possibilità per i turisti di una visita indimenticabile; in Via Monastero Maggiore con orario continuato dalle 10 alle 18, sarà visitabile il Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli e nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti, durante la giornata del 2 aprile, sarà aperta la mostra curata dall’associazione culturale Ivan Trinko con gli orari 14-18.

PER DETTAGLI E INFORMAZIONI, è possibile consultare l’Informacittà in piazza Paolo Diacono, che resterà aperto al pubblico in entrambe le giornate. Per contatti telefonici, si può chiamare il numero 0432.710460.