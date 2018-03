Per 3 anni non poteva fare ritorno a Udine: trovato al parco del Cormor

UDINE – E’ stato trovato al parco del Cormor, al confine tra i territori di Udine e Martignacco. Ma il 21enne di nazionalità afghana senza fissa dimora, fuoriuscito dal sistema di accoglienza, nel capoluogo friulano non ci poteva più stare. E così, in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri della stazione di Martignacco, il giovane è stato deferito in stato di libertà per la violazione delle prescrizioni al foglio di via obbligatorio. Nei suoi confronti, infatti, pendeva un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Udine per anni 3 imposto dalla Questura del capoluogo friulano nel settembre 2016.