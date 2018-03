Fanno shopping con una borsa schermata: denunciati

AIELLO DEL FRIULI – Stavano facendo ‘acquisti’ nel punto vendita Adidas del Palmanova Outlet Village. Peccato però che per farlo utilizzassero una borsa schermata in grado di rendere inefficaci i sistemi antitaccheggio del negozio. Per questo due cittadini montenegrini di 40 e 31 anni sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Ad accorgersi dei due ladri, sabato mattina, è stato il personale del punto vendita che ha immediatamente allertato i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma, nella borsa dei due montenegrini è stata rinvenuta merce per un valore di circa 150 euro. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e i due stranieri sono stati denunciati.