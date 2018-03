Torviscosa tenta di decollare con il parapendio, ma qualcosa va storto: 51enne in ospedale

TORVISCOSA - Ha tentato di decollare con un parapendio, ma qualcosa è andato storto è una donna di 51 anni che stava guidando il mezzo è precipitata. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo in località Baiana, a Torviscosa.

Secondo le prime informazioni, come anticipatpo dal Messaggero Veneto, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra errata. La signora è stata soccorsa dai sanitari e trasportata con l’elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.