Gli eventi in programma martedì 27 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Il centenario di Bernstein

Continua al cinema Centrale l’appuntamento con gli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra: martedì 27 marzo alle 20.15 il Royal Ballet celebra Il centenario di Bernstein con un programma a lui dedicato dai coreografi Wayne McGregor, Liam Scarlett e Christopher Wheeldon. La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Tantilibri fa tappa ai Rizzi

‘Tantilibri’, l'appuntamento dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi, fa tappa nella biblioteca di quartiere ‘Rizzi-San Domenico’. Il 27 marzo, alle 17 in via Martignacco 146 I piccolissimi, accompagnati da mamme, papà, nonni, zii, avranno a disposizione uno spazio ricchi di stimoli, per socializzare ed approcciarsi ai primi libri e alle storie più semplicI adatte alla loro età. Ad accoglierli ci saranno l’educatrice Elena dell’asilo nido ‘San Marco’, Cristina dell’asilo nido ‘Rosa e Azzurro’ e la lettrice volontaria Gabriela. Come sempre l'iniziativa è gratuita e su prenotazione, per un massimo di 12 iscritti, telefonando allo 0432 127424.

Un incontro per studiare in Australia

Si sa che andare all’estero per studiare una lingua è l’unico modo per impararla davvero. Ecco perché l'Informagiovani del Comune di Udine organizza per domani, 27 marzo, alle 16.30 nella sede di viale Ungheria 29 un incontro con la referente per il Nord Est di Wep, World Education Program, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo. Al centro dell'incontro l'Australia, dove è possibile partire per un viaggio solidale che significa esplorare territori remoti e lavorare con un gruppo di volontari provenienti da tutto il mondo al fine di contribuire alla conservazione dell’ambiente naturale, praticando allo stesso tempo l'inglese. Per maggiori informazioni : Informagiovani Tel. 0432 292329 e-mail: infgioud@iol.it , www.informagiovani.udine.it.

Charley Thompson

Dopo lo straordinario successo di Weekend e il trionfo mondiale di 45 anni, che ha portato Charlotte Rampling a un passo dall’Oscar, Andrew Haigh torna dietro la cinepresa con Charley Thompson, un intenso e appassionante road movie accolto con entusiasmo all’ultima Mostra di Venezia, dove il protagonista Charlie Plummer ha conquistato il Premio Mastroianni come attore rivelazione. Il film sarà presentato in anteprima al Visionario martedì 27 marzo alle 20 in versione originale con sottotitoli italiani. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Washington Square (Storie Americane)

Approda al Giovanni da Udine domani, martedì 27 marzo alle 20.45, per la rassegna ‘Tempi Unici’, Washington Square (Storie Americane), uno dei più recenti lavori di un protagonista indiscusso del Teatro contemporaneo, Giancarlo Sepe. Realizzato dalla Compagnia del Teatro La Comunità in collaborazione con la Compagnia Orsini, vede protagonisti Sonia Bertin, Marco Imparato, Silvia Maino, Pietro Pace, Emanuela Panatta, Federica Stefanelli, Guido Targetti, Adele Tirante. Le scene e i costumi sono di Carlo De Marino, le musiche sono a cura di Davide Mastrogiovanni e Harmonia Team, il disegno luci è di Guido Pizzuti. Spettacolo con pubblico in palco. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket.