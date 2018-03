In partenza ‘Energie in circolo’: quattro appuntamenti dedicati ai genitori

UDINE - In partenza ‘Energie in circolo’, un percorso dedicato a genitori e insegnanti, per affrontare gli ostacoli in modo positivo, nella cornice di una comunità che evolve. Promosso dalle Associazioni Girotondo di mani e Un mondo di relazioni, il progetto, che si articola in quattro appuntamenti ad ingresso libero e riconosciuti con un attestato di partecipazione ai fini dei crediti formativi, avrà luogo sempre alle 20.30, nei Comuni di Sedegliano e di Basiliano, partner dell’iniziativa.

IL PRIMO INCONTRO - In collaborazione con la sezione di Udine della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori e Aspic fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, martedì 27 marzo, a Sedegliano, al Teatro Clabassi, si terrà il primo appuntamento a tema ‘Il mondo delle dipendenze: dall’adolescenza alla maturità’. Nell’occasione, il dott. Pierpaolo Janes, Neurochirurgo e Coordinatore del progetto scuole Lilt, affronterà l’aspetto fisiologico e patologico della dipendenza nella vita, mentre la dott.ssa Anna Degano, psicologa psicoterapeuta e presidente Aspic fvg, tratterà l’aspetto psicologico-comportamentale nel singolo e nella famiglia.

NEL SECONDO INCONTRO a titolo ‘Nonni, genitori e figli verso una comunità che piace’, che avrà luogo mercoledì 11 aprile, presso la scuola media di Basiliano, il dott. Roberto Gilardi, scrittore, Docente universitario, formatore, counseling supervisor, presenterà il libro ‘Nonni in regola’.

‘GENITORI IMPOTENTI, FIGLI DISOBBEDIENTI’ è il terzo appuntamento, organizzato per mercoledì 18 aprile, sempre presso la scuola media di Basiliano, nel quale interverrà la dott.ssa Anna Degano. La dottoressa Simonetta Nenz, psicologa psicoterapeuta, sarà relatrice giovedì 3 maggio, alla Sala blu del Municipio di Sedegliano, nella riflessione sull’incontro ‘Educare con amore e fermezza cresce bambini che hanno stima e fiducia in sé stessi: una sfida che ogni educatore può cogliere! come fare?’. Questi incontri nascono dalla volontà di alcune associazioni di genitori presenti sul territorio, in collaborazione con i Comuni e gli Istituti Scolastici, di costruire una rete di relazioni e attività volta a dare supporto a tutti genitori e insegnanti, nello svolgimento del difficile compito di educare. L’obiettivo è quello di realizzare una struttura relazionale duratura nel tempo, capace di accogliere e supportare iniziative, suggerimenti e soluzioni, per rendere fruibili a tutte le famiglie le risorse presenti sul territorio.

Per informazioni: Tel. + 39 377 9480338, e-mail. genitori.basiliano@outlook.com