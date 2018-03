Arearea con Le quattro stagioni: from summer to autumn

CODROIPO – Le quattro stagioni: from summer to autumn, progetto firmato da Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi per la compagnia di danza udinese Arearea, sarà ospite fuori abbonamento della stagione teatrale di Codroipo, mercoledì 28 marzo alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco. Sul palco, a danzare sulle musiche di Vivaldi riscritte da Max Richter, saliranno Luisa Amprimo, Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Angelica Margherita, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Valentina Saggin, Anna Savanelli e Luca Zampar.

L’ESTATE – coreografata da Marta Bevilacqua - è il femminile, è l’attaccamento alla realtà sensuale del mondo. La tempesta, così sceglie di aprire Vivaldi, crea un incantevole disordine. Cinque donne si fanno attraversare da un forte vento d’estate e cercano complicità e solitudine. L’autunno, nella visione di Roberto Cocconi, è tempo di transizione, tempo in cui rivolgersi all’interno. Le gioie dell’amore primaverile, la ricchezza vitale e feconda dell’estate lasciano posto all’indugio introspettivo; tra gli esseri viventi vi è una tendenza a reclinare su se stessi, in un malinconico declino verso la madre terra. E così uno sparuto gruppetto di uomini tergiversa sui suoi passi, attardando il più possibile ogni piccola decisione, ponderando che la separazione tra gli opposti prima o poi si assottiglierà fino a scomparire.

AREAREA è diretta da Roberto Cocconi e da Marta Bevilacqua. Il nucleo artistico stabile della Compagnia è composto da Luca Zampar, Valentina Saggin e Anna Savanelli. Dal 2007 la Compagnia è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando la biglietteria del Teatro Benois De Cecco al n. 0432 908467.