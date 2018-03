Incidente in via Chiusaforte: ferite due donne

UDINE – Incidente stradale in via Chiusaforte nel pomeriggio di lunedì 26 marzo. A scontrarsi, attorno alle 16, sono state due auto, una Volvo condotta da una 25enne residente nella provincia friulana, e una Fiat guidata da una 44enne, anch’essa residente in un comune friulano. Entrambe sono rimaste ferite e sono state costrette a ricorere alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Le due vetture stavano procedendo su via Chiusaforte in direzione via Colugna quando, giunte all’altezza del civico 19, si sono scontrate. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Minimi i disagi al traffico.