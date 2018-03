Frontale sulla strada regionale 463: due persone ferite

SAN DANIELE DEL FRIULI - Scontro frontale fra due mezzi a San Daniele del Friuli. Il sinistro si è verificato lungo la strada regionale 463 poco dopo le 23.30 del 26 marzo.

L'INCIDENTE - I mezzi coinvolti sono una Fiat 500 guidata da una persona della zona e un camion frigo, con targa austriaca, che si trovava in Friuli per lavoro. Nonostante l’impatto molto violento che ha provocato gravi danni a entrambi i veicoli, i conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai rispettivi veicoli. Fortunatamente stanno bene, solo molta paura e molte botte. Le loro condizioni non sono gravi.

I SOCCORSI - Dopo l’incidente è stato subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, per chiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari, con l’ausilio di due ambulanze inviate dalla centrale Sores di Palmanova. A San Daniele sono arrivati anche i carabinieri delle stazioni di Tricesimo e di Fagagna che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Sulla regionale 463 anche i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica della carreggiata. In quanto alle cause dell’incidente, sono ancora in corso gli accertamenti del caso.