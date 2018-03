Torna il corso di ‘teatro aziendale’: iscrizioni al via per la 12esima edizione

UDINE - È arrivato addirittura alla 12esima edizione il corso ‘L’arte di comunicare con il pubblico’, il laboratorio di comunicazione con tecniche teatrali rivolto in particolare a imprenditori, venditori, formatori, insegnanti e tutti coloro che, per professione o esigenze personali, vogliono sviluppare le proprie capacità di comunicare e relazionarsi in modo efficace con più interlocutori in qualsiasi contesto, dall’ufficio all’aula, dallo showroom alla sala conferenze. Saranno 18 le ore di lezione e si terranno il 16,18 e 23 aprile e il 2, 7 e 9 maggio con orario 18.30-21.30 nella Sala dell’Economia della Camera di Commercio (ingresso da piazza Venerio 7).

LE CAPACITÀ COMUNICATIVE SARANNO RAFFORZATE attraverso l’attivazione e il potenziamento di voce, gestualità, respiro e la gestione delle emozioni. Si sperimenteranno inoltre le principali tecniche per parlare in pubblico. Originale ed efficace l’approccio didattico, frutto della fusione tra le tecniche tipiche del teatro e quelle della formazione, grazie agli esperti docenti, l’ormai collaudatissimo ‘duo’ Fabiano Fantini e Massimo Trentin. Il percorso formativo è costituito da esercizi progressivi, individuali e di gruppo, in cui ciascuno potrà implementare e armonizzare gli elementi della propria comunicazione. Data la natura e l’approccio pratico, la partecipazione richiede una solida motivazione a migliorare attraverso il mettersi in gioco e lavorare concretamente sui vari aspetti di volta in volta proposti.

Per informazioni, anche sui costi, e iscrizioni, Daniela Morgante, Telefono 0432.273218 e mail daniela.morgante@ud.camcom.it. Sito www.ricercaeformazione.it.