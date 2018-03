Cervignano: lo trovano con della marijuana, denunciato 34enne

CERVIGNANO - I carabinieri della stazione di Aquileia, nel corso di specifico servizio a Cervignano del Friuli, hanno individuato e sottoposto a perquisizione un 34enne del luogo. L’uomo è stato trovato in possesso di 42 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. Il 34enne è stato conseguentemente denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti.